В Нижневартовске в Молодежном озере утонул 14-летний подросток

В Нижневартовске в Молодежном озере утонул 14-летний подросток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Мальчик пришел на озеро вместе с двумя друзьями. Когда начал тонуть, позвал на помощь, но спасти его очевидцы не смогли и вызвали спасателей. Тело юноши обнаружено и извлечено из воды водолазами.

Инцидент произошел вечером 23 мая. Следователи проводят процессуальную проверку. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.