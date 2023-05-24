24 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России массовый переход на новую систему образования может произойти в 2025 году

В России переход на новую систему высшего образования может произойти в 2025 году.

Как сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ключевыми в пилотном проекте образования будут этот и предстоящий годы. Пилотный проект завершится в 2026 году, сообщает ТАСС.

Ранее Фальков заявил, что реформирование системы высшего образования в России в пилотном режиме начнется в некоторых вузах уже в этом году. По его словам, выпускники этого года смогут завершить обучение по той же образовательной программе, на которую они поступили. 

Теги: образование, Фальков


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