В России массовый переход на новую систему образования может произойти в 2025 году

В России переход на новую систему высшего образования может произойти в 2025 году.

Как сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ключевыми в пилотном проекте образования будут этот и предстоящий годы. Пилотный проект завершится в 2026 году, сообщает ТАСС.

Ранее Фальков заявил, что реформирование системы высшего образования в России в пилотном режиме начнется в некоторых вузах уже в этом году. По его словам, выпускники этого года смогут завершить обучение по той же образовательной программе, на которую они поступили.