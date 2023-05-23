23 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Мегионе полицейские нашли предполагаемых виновников лесных пожаров

В Мегионе полицейские установили предполагаемых виновников пожаров в садах "Тополь" и "Подземник".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры, сообщения о пожарах в лесу возле дачных участков поступили в дежурную часть ОМВД поступило накануне. К счастью, пожары удалось оперативно потушить.

Как выяснилось, причиной пожаров стали нарушения дачниками требований пожарной безопасности. Так, 53-летний мужчина проводил ремонт и за периметром своей дачи работал угловально-шлифовальной машинкой, искры от которой попали на сухую траву. Пламя от травы перекинулось на постройку в саду и лес. На даче 45-летней женщины жгли сухую траву. Контролировать огонь хозяйка дачи не смогла и он быстро распространился на ближайшую постройку и лес.

Собранные в отношении дачников материалы направлены полицейскими по компетенции для проведения административного расследования по ст. 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности".

Теги: лесной пожар, дачи, пожарная безопасность


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