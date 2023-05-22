В Академии единоборств РМК пройдет турнир с участием боксеров из России, ЮАР, Киргизии и Армении

В Екатеринбурге пройдет турнир по боксу. Он состоится в Академии единоборств РМК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, 27 мая в главном бою турнира RCC Boxing Promotions сойдутся Никита Зонь (6-0-1, 4 КО) и Артыш Лопсан (10-1-1, 7 КО). Бойцы должны были встретиться еще в мае 2022 года, но поединок не состоялся. Теперь фанатов ждет 10-раундовое противостояние.

Зонь дебютировал в RCC в 2022 году: в конце января он одержал досрочную победу над опытным Максимом Смирновым и тут же получил контракт еще на три боя. В предыдущем бою Никита одержал победу над базовым кикбоксером Павлом Шелестом, который выступал и в смешанных единоборствах, и в кулачных боях. Сейчас он входит в десятку лучших боксеров второго среднего веса (до 76,2 кг).

Обладатель титула WBO Oriental Артыш Лопсан занимает пятую строчку рейтинга BoxRec в России. Семь из десяти побед он одержал досрочно, входил в топ-15 рейтинга WBO и в своем послужном списке имеет победу над чемпионом мира WBC среди молодежи. В марте этого года Лопсан одержал досрочную победу над участником Олимпийских игр Уктамжоном Рахмоновым. Единственный раз в своей карьере Артыш оступился в поединке с Павлом Силягиным, имевшим на тот момент две победы. То поражение он в итоге закрыл.

Турнир RCC Boxing Promotions пройдет в Академии единоборств РМК. Фанатов бокса ждут 10 конкурентных поединков с участием спортсменов из России, ЮАР, Киргизии и Армении.