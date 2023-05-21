Астраханские каратисты прошли успешно спортивную аттестацию

Более четырёхсот спортсменов клуба «Исами Доджо» сдали итоговый экзамен на ученические пояса по всестилевому карате. Турнир состоялся в СЗК «Звёздный» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

Спортивная аттестация проводится раз в полгода и даёт возможность каждому участнику продемонстрировать степень подготовки, физическую форму, проявить характер, перейти на новую ступень развития. Сегодня на соревнованиях выступили спортсмены от 4 до 45 лет, почти пятая часть бойцов — девочки.

Всего в клубе занимаются более шестисот человек, многие из которых пришли в спорт ради достижений и уже завоевывали высокие награды на состязаниях международного уровня.

Главным экзаменатором турнира выступил Даниял Абдрахманов – мастер спорта РФ, сэнсэй чёрного пояса III дана, по совместительству, руководитель Астраханского регионального отделения Молодой Гвардии Единой России.

«В многочасовых тренировках формируется характер, сила воли, способность преодолевать трудности, — отметил организатор соревнований. – Мы растим не только чемпионов, а в первую очередь сильных и ответственных людей, готовых быть полезными своей Родине».

Во время шестичасовой аттестации спортсмены успешно сдали экзамен и получили пояса следующего уровня. 120 ребят посвятили в каратисты и вручили им сертификаты и медали участников.

В коммерческом клубе «Исами Доджо» сегодня занимаются также дети из семей мобилизованных участников СВО. Все они бесплатно посещают занятия, это принципиальная позиция руководства клуба.

«Одно из важных направлений партийной работы — поддержка спортивных мероприятий, которые проходят в Астрахани и районах области»,— подчеркнул руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Кирилл Каюков.

Сегодня всем участникам и гостям соревнований раздавали шары и флажки с партийной символикой, желающие могли сфотографироваться с главным символом ЕР – белым медведем.

Спортивный турнир также поддержал руководитель областного агенства по делам молодёжи Виктор Нуртазин. В течение следующей недели аттестационная комиссия подведёт окончательные итоги спортивного экзамена.