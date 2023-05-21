ВСУ попытались атаковать электроподстанцию в Брянской области, - Shot

Украинский беспилотник сбросил снаряд на территорию подстанции в Брянской области, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, атака была совершена в деревне Рудня-Цата в Климовском районе.

На месте образовалась воронка диаметром 10 см, а также были найдены фрагменты боеприпаса. Уточняется, что разрушений на земле и пострадавших нет.

11 мая административное здание в городе Стародубе Брянской области было обстреляно украинским беспилотником. Никто не пострадал. Сообщалось, что речь идет о здании военкомата.