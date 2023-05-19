19 Мая 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Союз биатлонистов России

Главу Союза биатлонистов Майгурова призывают отказаться от спорта из-за поддельного диплома

Спортсмены призвали главу Союза биатлонистов России, уральца Виктора Майгурова покинуть свой пост после выявления у того поддельного диплома о высшем образовании. Накануне Кировский районный суд постановил, что диплом спортсмена, полученный в 2001 году в Уральском институте коммерции и права по направлению "Юриспруденция", является недействительным. После этого под вопрос встали и другие два диплома Майгурова.

О ситуации биатлониста высказалась российский спортивный журналист и спортсменка Елена Вайцеховская. По ее словам, Майгуров изначально, как человек, идущий в политику, должен был быть осторожен и кристально чист. Она также добавила, что нынешняя ситуация иллюстрирует регресс биатлона как вида спорта.

"В нормальном обществе должность президента спортивной федерации — это средство, а не цель. Если же целью становится во чтобы то ни стало пристроить свою задницу в президентское кресло (а то, что происходит в российском биатлоне сейчас, сильнее всего походит именно на это), вид спорта не то, чтобы обречен, но, как минимум, отброшен на много лет назад. А в целом, с учетом текущей ситуации — тараканьи бега в консервной банке", — заявила журналистка в своих соцсетях.

Прямо об отставке Майгурова заявил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. Он считает, что на первом плане сейчас морально-этический аспект, а о том, попадают ли действия спортсмена под нарушение закона - это уже вопрос к юристам.

"Думаю, достаточно морально-этического аспекта, потому что доверие регионов - это серьезное дело. Неприятная ситуация. Когда первое лицо федерации уличается в фальшивом дипломе - это серьезное дело", - цитирует Васильева РИА Новости.

Он также добавил, что действиям Майгурова должны дать как минимум оценку, после чего виновник ситуации сам должен принять решение. Но в любом случае без собрания президиума СБР не обойтись.

Комментатор Дмитрий Губерниев также отметил, что ситуация складывается "анекдотическая", а президентом СБР не может быть человек без высшего образования.

"Необходимо со всей серьезностью подойти к ситуации с Майгуровым. В противном случае СБР будет превращаться в шапито, а этого не хотелось бы, — заявил Губерниев "Матч ТВ".

Замминистра спорта РФ Азат Кадыров также заявил СМИ, что в деле будут разбираться, но только после того, как в министерстве получат документы, подтверждающие недействительность диплома главы СБР.

Теги: Майгуров, диплом, биатлонист


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