19 Мая 2023
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Россия потеряла около 50 тысяч научных сотрудников за пять лет

Около 50 тыс. научных сотрудников потеряла Россия за последние пять лет – это больше, чем в любой другой стране.

"Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустило тех, кто может это делать", - цитирует "Интерфакс" вице-президента РАН, председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона.

Академик заявил о необходимости кратного увеличения финансирования исследований.

"Требование Академии наук, мы надеемся, что оно будет все-таки услышано руководством страны, прежде всего, Минфином, Государственной думой - повышение уровня финансирования науки приблизительно в три раза, чтобы можно было дойти хотя бы до приблизительно среднего уровня технологически развитых государств", - сказал он.

Ранее на МЭФ-2023 вице-президент РАН Владимир Иванов также сообщил, что количество занятых в исследованиях и разработках персонала неуклонно сокращалось и в 2000-е, и в 2010-е, эта тенденция продолжалась даже в 2021-2022 годах (на графике 2000 год = 100%). При таком раскладе в изменившихся условиях очень сложно рассчитывать на технологический суверенитет.

Таблица "Динамика численности персонала, занятого исследованиями и разработками" на Московском экономическом форуме(2023)|Фото: Накануне.RU

Владимир Иванов указывает на то, что еще в 90-е был выдвинут тезис, что фундаментальная наука в рынке не нужна, и при ориентации экономики страны на экспорт сырья за рубеж, наука и технологии отходили на второй план. Но наука и образование должны перестать быть "сферой услуг", нужно обеспечить выпуск наукоемкой продукции за счет диверсификации ОПК, законодательно предусмотреть финансирование науки в объеме 2% ВВП, как в развитых странах.

Теги: наука, ученые, ран


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