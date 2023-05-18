Депутат Иванов рассказал, что в России до сих пор не могут решить проблему с выплатами за ранения

Несмотря на постоянные обращения в военную прокуратуру, профилактические разговоры с руководством госпиталей и военных частей, в России до сих пор не могут решить проблему с выплатой компенсации за ранение в зоне СВО. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Ранее проблема разрешалась в оперативные сроки после обращения в военную прокуратуру, однако почему-то полностью искоренить ее не удается. К депутату обращается все больше парней, чьи справки о ранении были "потеряны" госпиталем, документы "затерялись" в части и так далее. Накануне удалось разрешить ситуацию с восемью военными, которых "прокатывали" с выплатой: по информации прокуратуры и самих мобилизованных, деньги им переведены, а виновные наказаны.

"Не теряет актуальности проблема с волокитой при начислении участникам СВО единовременной выплаты по ранению. К сожалению. С моей стороны в военную прокуратуру направлялось уже пять (!) запросов по этой теме. В каждом около десятка фамилий участников СВО. Каждый раз надзорное ведомство делало "втык" должностным лицам военных госпиталей, постоянно был резонанс в СМИ и соцсетях. Казалось бы, чем не повод наконец-таки наладить в госпиталях работу с документами раненых бойцов? Но нет", - пишет депутат.

На этой неделе Иванов отправит в военную прокуратуру уже шестой по счету запрос по невыплатам за ранение. В этот раз в списке трое солдат, однако депутат уверен, что дальше их будет еще больше.

Напомним, на этой неделе Максим Иванов сообщил о волоките в воинских частях и призвал "штабистов" к совести.