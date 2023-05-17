В РПЦ утвердили молитву для поиска работы

Синод Русской Православной церкви утвердил текст молитвы для поиска работы.

"Господи, Иисусе Христе, Создателю мира и Творче наш, всех в нуждах приемляй воздыхания, ведый просимое прежде прошения, глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй!" – говорится в обращении к Богу.

"Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь", - приводит пресс-служба РПЦ текст молитвы.

По данным Минтруда России, сейчас безработица в стране находится на рекордно низком уровне.