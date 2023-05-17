В мае в Астраханской области пройдет III Международный литературный фестиваль для детей и молодёжи

Этот творческий форум пройдет в Астрахани с 19 по 21 мая в рамках нацпроекта «Культура». В фестивале примут участие российские писатели Дмитрий Емец, Анна Гончарова, Валентина Дегтева, Дмитрий Сиротин, писатели из ЛНР и ДНР Анна Матвеенко, Марк Некрасовский, Виктор Плескун, белорусский писатель Валентина Дробышевская, азербайджанская писательница Солмаз Аманова и другие литераторы стран Прикаспия. Об этом сообщает министерство культуры региона.

Астраханцы и гости города смогут не только встретиться с любимыми авторами, но и сами продемонстрировать свои литературные таланты. Посетителей ждут поэтические марафоны, интерактивные программы, литературные квесты, спортивные мероприятия и тематические мастер-классы.

Кроме того, состоится выставка-ярмарка детской литературы и литературы для молодёжи. Будут представлены ведущие издательства Москвы и Санкт-Петербурга, издательский дом «Астрахань», астраханские магазины «Буклаб» и «Пушкин».

Главной площадкой фестиваля станет Театральный парк Астраханского государственного театра оперы и балета. Также состоятся выезды в районы области. Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте astralitfest.ru.