В Свердловской области поезд протаранил лесовоз на станции Тавда-Лобазиха

В Свердловской области поезд протаранил лесовоз, сообщил Накануне.RU официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

ДТП произошло сегодня в 11.45 на регулируемом железнодорожном переезде 354 км станции Тавда-Лобазиха.

По его предварительным данным, водитель лесовоза "УРАЛ" выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с локомотивом пригородного пассажирского поезда сообщением Устье-Аха – Тавда, с последующим наездом на светофорный объект.

"В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, люди, к счастью, не пострадали. Поезд простоял на переезде около 20 минут, после чего продолжил движение. Водитель тягача пояснил, что при проезде переезда не заметил запрещающий сигнал светофора и не услышал звук приближавшегося локомотива. В отношении водителя грузового автомобиля составлен административный материал за нарушение правил дорожного движения по ч.1 ст. 12.10 КоАП РФ- нарушение правил проезда железнодорожных переездов", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, в связи с тем, что 8 марта текущего года на данном переезде произошла аналогичная дорожная авария, принято решение о рассмотрении вопроса обустройства этого переезда железнодорожным шлагбаумом. Водитель автомобиля "Мерседес" выехал на этот же железнодорожный переезд также на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение со поездом, следовавшего по этому же маршруту. И тогда чудом никто не погиб.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение.

