В Свердловской области поезд протаранил лесовоз на станции Тавда-Лобазиха

16 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: В. Н. Горелых

В Свердловской области поезд протаранил лесовоз на станции Тавда-Лобазиха

В Свердловской области поезд протаранил лесовоз, сообщил Накануне.RU официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

ДТП произошло сегодня в 11.45 на регулируемом железнодорожном переезде 354 км станции Тавда-Лобазиха.

По его предварительным данным, водитель лесовоза "УРАЛ" выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с локомотивом пригородного пассажирского поезда сообщением Устье-Аха – Тавда, с последующим наездом на светофорный объект.

В Свердловской области поезд протаранил лесовоз(2023)|Фото: В. Н. Горелых

"В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, люди, к счастью, не пострадали. Поезд простоял на переезде около 20 минут, после чего продолжил движение. Водитель тягача пояснил, что при проезде переезда не заметил запрещающий сигнал светофора и не услышал звук приближавшегося локомотива. В отношении водителя грузового автомобиля составлен административный материал за нарушение правил дорожного движения по ч.1 ст. 12.10 КоАП РФ- нарушение правил проезда железнодорожных переездов", - отметил полковник Горелых.

В Свердловской области поезд протаранил лесовоз(2023)|Фото: В. Н. Горелых

По его сведениям, в связи с тем, что 8 марта текущего года на данном переезде произошла аналогичная дорожная авария, принято решение о рассмотрении вопроса обустройства этого переезда железнодорожным шлагбаумом. Водитель автомобиля "Мерседес" выехал на этот же железнодорожный переезд также на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение со поездом, следовавшего по этому же маршруту. И тогда чудом никто не погиб.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение.

Теги: лесовоз, ДТП, поезд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети