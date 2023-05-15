15 Мая 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Леонард Насибуллин

Жители Урая жалуются на несанкционированные свалки

В базовом городе "ЛУКОЙЛа" – Урае – население массово жалуется на несанкционированные свалки мусора.

Как сообщил Накануне.RU депутат урайской городской думы Леонард Насибуллин, жители Урая провели рейд по городским лесам, в ходе которого выявили сотни свалок, от мелких до больших. Одна из несанкционированных свалок находится недалеко от "Урайнефтегаза".

Несанкционированная свалка в Урае(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

"Удивительно, что город "ЛУКОЙЛа" не первый год в таком состоянии, и опускается все ниже в окружном рейтинге эффективности. Меняются мэры – Павел Кукушкин, Алексей Забозлаев, Анатолий Иванов, Тимур Закирзянов прокуроры, руководители Роспотребнадзора, но не ситуация. Контроля нет. Последний, при ком он был, это Александр Петров в первой половине 2000-х. Тот лично ездил почти каждый день по объектам, в том числе по площадкам. Вызывал подчиненных, решал вопросы оперативно и на месте. После него такого и близко нет. То, что есть сейчас, назову одним словом – бесхозяйственность", – выразил мнение депутат Леонард Насибуллин.

Несанкционированная свалка в Урае(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

Напомним, ранее мы сообщали о появлении свалки на территории карьера в районе СОНТ "Орбита" около микрорайона "Южный". Она появилась после закрытия мусорного полигона, находящегося в приаэродромной зоне. Сейчас бытовые отходы вывозят в Междуреченский, находящийся в 120 километрах от Урая, крупногабаритный и строительный мусор вывозят в поселок Мортка, в 130 километрах от Урая. Цена вывоза мусора существенно возросла.

Решить проблему может новый полигон. Но это решение требует финансирования.

Накануне.RU направило запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Теги: несанкционированные свалки, рейд, мусор, полигон


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