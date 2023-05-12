13 Мая 2023
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Ноябрьске на ребенка упали футбольные ворота

В Ноябрьске следователи проводят проверку ситуации с ребенком, на которого рухнули футбольные ворота, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел сегодня, во дворе дома № 5 на улице Высоцкого. Ребенку, доставленному с ушибом голени в городскую больницу, оказана необходимая медицинская помощь без его госпитализации.

Следственными органами выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С учетом полученных данных, им будет дана оценка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Теги: футбольные ворота, ребенок, доследственная проверка


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