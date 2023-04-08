08 Апреля 2023
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Политика За рубежом Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Команда мотопробега "Каспий - море дружбы во главе с Игорем Бабушкиным посетила Иран

Участники мотопробега "Каспий - море дружбы" посетили Исламскую Республику Иран.

"На берегу Каспия в городе Бабольсер провинции Мазандаран в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выпустили белых голубей в знак благодатного действия Святого Духа и добрых известий. Оттуда направились в город Решт – административный центр провинции Гилян", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который возглавляет команду мотопробега.

иран, игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Губернатор провел рабочие встречи с губернатором провинции Мазандаран Сейедом Махмудом Хоссейнипуром и губернатором провинции Гилян Асадоллой Аббаси. Обсуждали широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

иран, табличка(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Отметим, что с обеими провинциями в 1994 году Астраханская область подписала соглашения о сотрудничестве и почти три десятилетия развивает торгово-экономические и гуманитарные связи.

иран, игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Астраханская область и две северные иранские провинции являются важными звеньями международного транспортного коридора «Север – Юг».

"Особое внимание уделяем сотрудничеству в сферах транспорта и торговли. По итогам прошлого года грузооборот между Астраханской областью и Ираном составил 2,8 млн тонн и вырос на 20%. Мы намерены его наращивать, " - почеркнул Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин, иран(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Особое место в астраханско-иранских связях занимают гуманитарные контакты. Выстроено взаимодействие в образовании, культуре и спорте.

игорь бабушкин, иран(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Иран для Астраханской области – близкий друг и надёжный партнер, мы очень высоко ценим наши добрососедские отношения", - отметил губернатор Астраханской области.

Теги: игорь бабушкин, иран, мотопробег, каспий-море дружбы



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