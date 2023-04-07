08 Апреля 2023
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ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в Авдеевке

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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: Reuters/Fabian Bimmer

СМИ: Киев попробует активизировать наступление в период с мая по октябрь

Украинские войска попытаются активизировать наступление в период с мая по октябрь.

Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Текущая выжидательная же позиция ВСУ связана с тем, то западная военная техника не приспособлена воевать в некомфортных для себя условиях при распутице", - приводит его слова ТАСС.

При этом Бондарев заявил, что Россия готова к любым вызовам со стороны противника, и что нашу страну не запугать, не принудить к невыгодному для России миру на условиях Украины. Он заявил, что именно Россия победит и будет диктовать условия, что это одна из главных задач, стоящих перед военными.

Добавим, что сегодня было опубликовано интервью госсекретаря США Энтони Блинкена. Он заявил медиагруппе Funke, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели.

Теги: спецоперация, Украина, ДНР, ЛНР, западная техника, наступление



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