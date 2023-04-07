07 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

К учителю из Ирбита пришли с повесткой после сбора подписей против повышения тарифов ЖКХ

К учителю иностранных языков из Ирбита Константину Белобородову прямо на место работы пришел сотрудник полиции, чтобы вручить повестку. Преподаватель проходит по некому делу как подозреваемый, заявил сотрудник МВД, однако по какой статье и за какие действия учителю не пояснили.

Как сообщает паблик "Аноним Ирбит", до этого Белобородов собирал подписи против повышения тарифов ЖКХ.

Сотрудник полиции пришел сразу в школу. Педагог не растерялся, не стал отвечать положительно или отрицательно на вопрос об отказе от получения повестки, но зато начал задавать вопросы и снимать действие на камеру. В итоге участковый решил удалиться, забрав повестку с собой.

Теги: учитель, повестка, подписи, повышение тарифов, ЖКХ



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