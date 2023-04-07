Под Усть-Кутом упал метеорит

Небо над Усть-Кутом в Иркутской области накануне вечером озарилось: пролетело небесное тело, которое ярко вспыхнуло после ухода за горизонт. Этот момент попал на ряд камер видеонаблюдения.

В администрации Усть-Кутского района подтвердили, что свечение в небе было, но пока точно не установлено – было падение или нет (от этого зависит видели ли горожане метеор (если сгорел в атмосфере) или метеорит (если упал на Землю).

При этом издание "Подъем" пишет со ссылкой на специалистов Большого иркутского планетария, что это могли быть и ступени ракет или сошедшие с орбиты осколки спутника.