В Ингушетии силовикам сдался подозреваемый в нападении на полицейских

В Малгобеке (Ингушетия) в отдел полиции с повинной пришел предполагаемый участник вооруженных нападений на полицейских в марте и апреле.

"Объявленный в розыск после нападений на сотрудников полиции в Северной Осетии и Ингушетии 21-летний Амир Боков пришел в правоохранительные органы с дядей и сдался", - сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах.

По словам источника, молодой человек дал признательные показания. По предварительной информации, другие предполагаемые участники бандгруппы могли скрыться в лесном массиве на окраине Малгобекского района.

Напомним, ранее выяснилось, что Министерством внутренних дел по Ингушетии готово заплатить вознаграждение за помощь в розыске подозреваемых в нападении на пост ДПС "Волга-14", которое произошло 27 марта. Разыскиваются Микаил Ахмедович Мошхоев (родился 21 октября 1998 г.), Амир Бадрудинович Боков (родился 11 ноября 2001 г.), Амирхан Туханович Гуражев (родился 20 мая 1989 г.), Адам Магомедович Оздоев (родился 12 декабря 1987 г.), сообщает республиканское МВД. За информацию, которая поможет раскрыть данные преступления, назначена выплата в 3 млн руб. Второе нападение случилось 3 апреля.

6 апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе Ингушетии произошло столкновение между боевиками и полицией. Силовики заблокировали нападавших в одном из домов поселка. В ходе перестрелки погибли трое полицейских, семь человек получили ранения. Сообщается, что среди боевиков были ответственные за нападение на пост ДПС 27 марта.