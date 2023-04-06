Дружба с либералами, скандалы и заграничная недвижимость: чем прославилась Шишкина за время своей карьеры

Вице-спикер Законодательного Cобрания Санкт-Петербурга и в прошлом лидер партии «Справедливая Россия» в Петербурге Марина Шишкина за время своей политической карьеры прославилась либеральными высказываниями и поддержкой граждан, открыто выступающих с критикой руководства России.

Накануне стало известно, что вице-спикер Законодательного Cобрания и в прошлом лидер партии «Справедливая Россия» в Петербурге Марина Шишкина приняла решение покинуть свой пост в парламенте города. Вместе с коллегами по партии она намерена создать новое политическое движение.

«Я собираюсь заняться новым политическим проектом, близким мне по духу и совести», — заявила Шишкина.

Чем прославилась Марина Шишкина за время политической карьеры?

Одним из первых громких скандалов в биографии Марины Шишкиной можно назвать увольнение из Санкт-Петербургского государственного университета. После резкой критики в адрес действий ректора СПбГУ Николая Кропачева, выговора и двух замечаний она была уволена из учебного заведения.

«Политика авторитаризма и страха, избранная ректором как метод правления университетом, не приемлет инакомыслящих и демократически настроенных сотрудников», — заявляла Шишкина в свое оправдание на суде.

В 2017 году Марина Шишкина, которая на тот момент являлась секретарем Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области вступилась за журналиста, который попытался уклониться от прохождения срочной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

«Все это позволяет предположить, что власть предержащими найден еще один способ давления на сотрудников СМИ. И способ этот не красит ни Законодательное собрание Петербурга, ни его депутатов», — заявляла Шишкина.

Однако ни о каком давлении речи не шло. Сотрудники правоохранительных органов попросту вручили повестку у стен Законодательного Собрания Сергею Кагермазову. Таким образом Шишкина пыталась создать общественный резонанс, несмотря на российское законодательство, которым предусмотрена обязательная служба в армии.

В 2021 году после отравления либерального политика Алексея Навального руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов назвал предателем главу ФБК* (признан иноагентом, внесен в реестр экстремистских организаций). Однако на следующий день за пикет в поддержку политика были задержаны несколько членов партии. Сама же Марина Шишкина, которая на тот момент являлась председателем петербургского отделения фракции, также неоднократно заступалась за Навального, хотя и подчеркивала, что не верит в то, что приказ об отравлении якобы отдал президент России Владимир Путин.

Еще одним «достижением» Шишкиной можно назвать провал работы над поправками в закон об иностранных агентах. Так, политик направила в Государственную Думу ряд предложений, однако они не были оформлены как инициатива Законодательного Собрания. Документ был составлен в свободной форме и не носил декларативный характер. В конечном итоге его даже не приняли к рассмотрению. Не исключено, что сделано это было специально.

В марте 2022 года сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к экс-муниципальному депутату Ольге Галкиной, которая на тот момент являлась помощницей вице-спикера Заксобрания Петербурга, депутата от «Справедливой России» Марины Шишкиной. Силовики не исключали, что Галкина могла быть причастна к ложному сообщению о минировании отдела полиции, которое поступило 1 марта в УМВД по Адмиралтейскому району. Помимо того, в феврале помощница Шишкиной была задержана на митинге в маске с плакатом «Нет войне».

Также СМИ сообщали, что Марина Шишкина неоднократно указывала на важность сохранения демократии в ЗакСе за счет диалога с «оппозицией». При этом сама политик до сих пор сохраняла лояльность нынешнему спикеру петербургского парламента Александру Бельскому. Не исключалось, что именно из-за поддержки «Справедливой России» Бельский смог получить свой пост, а Шишкина была назначена вице-спикером.

Примечательно, что сама Шишкина владеет дорогой недвижимостью за рубежом, стоимость которого составляет 130 000 евро, и даже не скрывает этого. Дачный участок расположен в Финляндии и зарегистрирован на нее и мужа. При этом до сих пор неизвестно, был ли он продан после начала проведения специальной военной операции (СВО).

Еще один крупный скандал с участием Шишкиной разгорелся в середине февраля 2023 года. В Петербурге состоялось мероприятие под названием «Книжный маяк», на котором выступал владелец издательства Popcorn Books Денис Котов. Среди книг напечатанных издательством можно выделить произведение «Лето в пионерском галстуке», авторы которого были признаны иноагентами. На открытии мероприятия выступила лично Марина Шишкина.

Также Шишкина известна своей лояльностью к депутату петербургского ЗакСа Борису Вишневскому и экс-депутату Максиму Резнику, который после крупного скандала и начала СВО покинул Россию и в настоящее время проживает в Израиле. Шишкина неоднократно выступала в тандеме с Вишневским, продвигая инициативы либерального характера, не соответствующие интересам петербуржцев.

Однако губернатор Александр Беглов в 2020 году взял Шишкину под свое кураторство, несмотря на ее либеральные и оппозиционные действия. Как заверяют политологи, главу петербургских «справедливороссов» могли банально подкупить. И не только деньгами, но и постом вице-спикера. На этом месте она продолжала критиковать федеральную власть, но очень аккуратно говорила про самого Беглова и спикера ЗАКСа Александра Бельского.

Все эти факты биографии Шишкиной указывают на то, что политик придерживается либеральных взглядов и продвигает их среди петербуржцев. Не исключено, что новое движение Шишкиной открыто займет антироссийскую позицию и будет выгораживать преступников наподобие Навального и Резника.

* Признан иноагентом, внесен в реестр экстремистских организаций