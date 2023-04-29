На территории "Мотовилихинских заводов" в Перми случился пожар

В субботу вечером в Перми произошел пожар на территории ПАО "Мотовилихинские заводы".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Пермскому краю, сигнал о пожаре на территории предприятия поступил сегодня в 20 часов 8 минут. Прибывшие огнеборцы установили, что горит трансформаторная будка.

"На тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 37 человек личного состава и 10 единиц техники. Предварительная площадь пожара – 10 квадратных метров", - уточнили в МЧС.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Точную причину возгорания теперь установят специалисты.