28 Апреля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Леонард Насибуллин

Депутат: В Урае подрядчик повредил сквер, на благоустройство которого потратили 20 млн

В Урае компанию "ЮТЭК-Энергия" просят проверить из-за порчи сквера, на благоустройство которого в прошлом году было потрачено 20 млн руб.

Об этом Накануне.RU сообщил депутат Урая Леонард Насибуллин. По его словам, инцидент произошел 27 апреля, во время работ в "сквер Романтиков".

Уничтожено благоустройство сквера(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

"Тяжелой спецтехникой сотрудники этого предприятия при попустительстве чиновников администрации города проехали по территории сквера и варварски нанесли колоссальный ущерб муниципальному имуществу. Я был поражен последствиями этого беспредела: продавлены тротуарные дорожки, в некоторых местах плитка не подлежит восстановлению, сломаны бордюры, продавлен грунт и в результате остались огромные следы от колесной техники, сломаны ветки светового дерева "Сакура", декоративные элементы от этих деревьев, стоимостью сотни тысяч рублей валяются на земле. В целом прилегающая территория находится в ужасном состоянии", - сообщил депутат в своем заявлении в прокуратуру.

Уничтожено благоустройство сквера(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

Уничтожено благоустройство сквера(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

Народный избранник также отмечает, что после "развала и продажи" коммунального предприятия "Дорожник", стало некому наводить порядок и убирать мусор в городе. Ливневые стоки стоят в грязи и забиты сухими листьями, плитка в них обрушилась.

Уничтожено благоустройство сквера(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

Депутат просит провести проверку и принять меры прокурорского реагирования, с привлечением виновных лиц к ответственности.

Теги: подрядчик, сквер романтиков, благоустройство, световое дерево, дорожки


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