28 Апреля 2023
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Политика Санкт-Петербург
Фото: m.vk.com/wall-194290917_333/ скрин

Памятник в честь бойцов ЧВК «Вагнер» может появиться в Петербурге

Председатель Территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского профессионального союза военнослужащих Сергей Носов предложил Комитету по градостроительству и архитектуре города поставить памятник в честь подвига бойцов ЧВК «Вагнер». Он призвал установить монумент на площади Пролетарской диктатуры, которая расположена около Смольного, на пересечении Тверской и Лафонской улиц, аллеи Смольного и Суворовского проспекта.

лп(2023)|Фото: m.vk.com/wall-194290917_333/ скрин

«С целью увековечивания памяти о подвиге и отваге бойцов ЧВК ”Вагнер”, участвующих в специальной военной операции, а также с целью сохранения исторической памяти», — написал Носов, отметив что организация собирается поставить этот монумент на свои деньги.

письмо, скрин, лп(2023)|Фото: m.vk.com/wall-194290917_333/скрин

Ранее сообщалось, ЧВК «Вагнер» заняла еще четыре квартала в Бахмуте (Артемовске). «Музыканты» отбросили бойцов Вооруженных сил Украины в северо-западной, западной и юго-западной частях города.

Теги: чвк вагнер, памятник, смольный,


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