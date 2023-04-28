Памятник в честь бойцов ЧВК «Вагнер» может появиться в Петербурге

Председатель Территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского профессионального союза военнослужащих Сергей Носов предложил Комитету по градостроительству и архитектуре города поставить памятник в честь подвига бойцов ЧВК «Вагнер». Он призвал установить монумент на площади Пролетарской диктатуры, которая расположена около Смольного, на пересечении Тверской и Лафонской улиц, аллеи Смольного и Суворовского проспекта.

«С целью увековечивания памяти о подвиге и отваге бойцов ЧВК ”Вагнер”, участвующих в специальной военной операции, а также с целью сохранения исторической памяти», — написал Носов, отметив что организация собирается поставить этот монумент на свои деньги.

Ранее сообщалось, ЧВК «Вагнер» заняла еще четыре квартала в Бахмуте (Артемовске). «Музыканты» отбросили бойцов Вооруженных сил Украины в северо-западной, западной и юго-западной частях города.