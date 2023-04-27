Урайские депутаты просят в семь раз увеличить стоимость ямочного ремонта

Депутаты Урая попросили увеличить финансирование на ямочный ремонт дорог в семь раз. Об этом Накануне.RU сообщил депутат гордумы Леонард Насибуллин.

Он подготовил соответствующее обращение в администрацию города. Остальные депутаты, по словам Насибуллина, обращение поддержали.

"В связи с многочисленными обращениями в мой адрес со стороны жителей города по большому количеству дорожных ям почти на всех улица города Урай прошу: в целях снижения аварийности и профилактики дорожно-транспортных происшествий провести комиссионное обследование улично-дорожной сети города Урай с целью выявления и устранения недостатков совместно с сотрудниками ГИБДД ОМВД России по городу Урай. Увеличить финансирование на ямочный ремонт в семь раз, с 590 000 рублей до 4 130 000 рублей, как и объем с 500 кв.м. до 3 500 кв.м.", - говорится в документе.

Парламентарий предлагает перераспределить финансирование. Снять деньги с пиара администрации города и направить на дорожные работы, а также использовать субсидии автономного округа.

Также депутат просит провести проверку качества асфальта, поставляемого подрядчиком ООО "Нефтедорострой".

Напомним, в Урае жители города жалуются на ямы на дорогах.

Недовольство горожан вызывает тот факт, что этим летом "ямочный ремонт" будет проведен всего на 300 кв. м. дорог, и 200 кв. м - в промзоне. Сумма ремонта составит всего 590 тыс. руб. В группе "Подслушано Урай" жители сравнивают свой город с Сургутом, где запланировано 14 тыс. кв м. ямочного ремонта.

Для привлечения внимания к проблеме автомобилисты принялись наклеивать на свои автомобили наклейки с лозунгами "Какой мэр - такие и дороги!". По словам Насибуллина, таких авто уже несколько десятков.