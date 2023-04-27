Урайские депутаты просят в семь раз увеличить стоимость ямочного ремонта

27 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: zs74.ru

Урайские депутаты просят в семь раз увеличить стоимость ямочного ремонта

Депутаты Урая попросили увеличить финансирование на ямочный ремонт дорог в семь раз. Об этом Накануне.RU сообщил депутат гордумы Леонард Насибуллин.

Он подготовил соответствующее обращение в администрацию города. Остальные депутаты, по словам Насибуллина, обращение поддержали.

"В связи с многочисленными обращениями в мой адрес со стороны жителей города по большому количеству дорожных ям почти на всех улица города Урай прошу: в целях снижения аварийности и профилактики дорожно-транспортных происшествий провести комиссионное обследование улично-дорожной сети города Урай с целью выявления и устранения недостатков совместно с сотрудниками ГИБДД ОМВД России по городу Урай. Увеличить финансирование на ямочный ремонт в семь раз, с 590 000 рублей до 4 130 000 рублей, как и объем с 500 кв.м. до 3 500 кв.м.", - говорится в документе.

Парламентарий предлагает перераспределить финансирование. Снять деньги с пиара администрации города и направить на дорожные работы, а также использовать субсидии автономного округа.

Также депутат просит провести проверку качества асфальта, поставляемого подрядчиком ООО "Нефтедорострой".

Напомним, в Урае жители города жалуются на ямы на дорогах.

Недовольство горожан вызывает тот факт, что этим летом "ямочный ремонт" будет проведен всего на 300 кв. м. дорог, и 200 кв. м - в промзоне. Сумма ремонта составит всего 590 тыс. руб. В группе "Подслушано Урай" жители сравнивают свой город с Сургутом, где запланировано 14 тыс. кв м. ямочного ремонта.

Для привлечения внимания к проблеме автомобилисты принялись наклеивать на свои автомобили наклейки с лозунгами "Какой мэр - такие и дороги!". По словам Насибуллина, таких авто уже несколько десятков.

Теги: ямы на дорогах, ямочный ремонт, финансирование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети