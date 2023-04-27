27 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Центр лыжного спорта в Нижневартовске потребует дополнительного финансирования

Депутаты Думы Нижневартовска проинспектировали ход строительства Центра лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем, который начали возводить на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга».

алексей сатинов, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Напомним, реализации этого проекта народные избранники добивались несколько лет. Основной проблемой, как всегда, было найти финансирование.

Сейчас объект возводится по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой в рамках Народной программы «Карта развития Югры» и включен в план мероприятий по исполнению наказов избирателей, данных депутатам во время предвыборной кампании.

стройлощадка(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Муниципальный контракт на строительство объекта заключен с ООО «Шипка». Стоимость работ составляет 274 млн рублей. Согласно контракту, работы должны быть завершены 30 ноября этого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы Нижневартовска.

Финансирование объекта осуществляется за счет средств местного бюджета и средств нефтяной компании «Роснефть». Стоит напомнить, что найти подрядчика для строительства биатлонного центра в Нижневартовске получилось только с шестой попытки. Первые пять аукционов просто не состоялись. На последние торги была подана одна заявка. И хотя по всем правилам конкурс вновь оказался несостоявшимся (так как борьбы не было), единственный участник признан соответствующим критериям, определенным документацией закупки, и с ним было рекомендовано заключить контракт. Подрядчиком объекта выступило общество «Шипка».

Фирма, у которой неплохая строительная репутация в городе Нижневартовске. Компания уже реализовала несколько проектов в Нижневартовске: сквер Железнодорожников (по мнению горожан он стал одним из лучших общественных мест Нижневартовска, построенных за последние годы), строительство улицы Северной, возведение ливневых канализаций на улице Московкина и другие объекты.

Председатель комитета по социальным вопросам дум Нижневартовска Павел Лариков сообщил, что подрядная организация уже приступила к основным строительным работам. На территории появились спортивные и хозяйственные объекты, намечена траектория будущей лыжной трассы.

«Представители Заказчика и Подрядчика пояснили, что строительные работы ведутся по графику, закуплено необходимое оборудование и материалы. Завершены работы по забивке свай под административно-бытовой комплекс, устройству ростверка здания АБК, подготовке основания фундамента антирикошетной стены стрельбища. Ведутся подготовительные работы, отсыпка территории под разворотную площадку автотранспорта, вертикальная планировка лыжной трассы, монтаж плит перекрытия и внутренних сантехнических систем АБК, кирпичная кладка стен АБК, кладка наружных стен АБК, прокладка трубопровода теплоснабжения АБК», - сообщил Павел Лариков.

Согласно проекту, в Центре лыжного спорта должны появиться три функциональные зоны: административная, стадион со стрельбищем и лыжероллерная трасса. На стрельбище будет установлено 16 мишеней, осуществлено ограждение защитными валами безопасности и сформировано антирикошетное покрытие. Для зрителей предусмотрена установка сборно-разборной трибуны на 244 места. Также на объекте появятся зоны для тренеров и прессы, штрафной круг, финишная прямая, будут установлены информационное табло, переходный мостик, площадка фотозоны с размещением различных арт-объектов

Продумана и разработана схема расположения тротуаров, автомобильной стоянки, площадки для мусорных контейнеров и биотуалетов, система безопасности.

Однако в ходе строительства возникла необходимость внесения изменений в проект возводимого объекта. Проблема заключается в обеспечении дополнительной безопасности стрельбища. Дело в том, что сама площадка стрельбища находится в непосредственной близости с кустовой площадкой месторождения.

депутаты думы нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«Стрельбище сделают полузакрытым: к земляному валу и стене добавят антирикошетное перекрытие, что повлечет дополнительные расходы. Также принято техническое решение исключить асфальтирование подъемов (горок), расположенных на лыжной трассе», - пояснил Павел Лариков.

Депутаты в процессе изучения ситуации на месте отметили необходимость продолжить работу по внесению требуемых изменений в проект строящегося объекта и определению источника финансирования для воплощения в реальность вносимых изменений.

Тем не менее, как сообщил депутатам дум Нижневартовска представитель подрядчика, темпы строительных работ выдерживаются и корректировки проекта не повлияют на сроки сдачи объекта.

Отметим, что на время проведения работ база отдыха «Радуга» закрыта для посещений.

«База «Радуга» - одно из посещаемых и любимых мест отдыха горожан. Мы обратили внимание администрации города на необходимость проработать возможные решения организации летнего отдыха нижневартовцев на территории спортивно-оздоровительного комплекса. Конечно, нахождение на базе жителей должно быть в первую очередь безопасным и не должно мешать ходу строительных работ. Уверен, что такое решение есть», - отметил депутат Павел Лариков.

Вопрос доступа жителей на базу «Радуга» на данный момент пока не решен.

алексей сатинов, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«Мы уже поднимали проблему транспортного сообщения с базой отдыха «Радуга». Направление это востребовано жителями Нижневартовска. На объекте уже созданы эко-этно парк, домики для отдыха, проводятся общегородские мероприятия, в летний период работает пляж на озере. По ряду причин вопрос до сих пор не решен. Был непонятен трафик, не ясной оставалась востребованность маршрута. Предлагаю совместно с администрацией вернуться к решению этого вопроса и обеспечить постоянное транспортное сообщение», - резюмировал председатель Думы Нижневартовска Алексей Сатинов.

Строительство Центра лыжного спорта остается на постоянном депутатском контроле народных избранников. Следующее выездное заседание народные избранники наметили на июнь 2023 года.

Теги: центр лыжного спорта, биатлон, депутаты думы нижневартовска, карта развития югры, стрельбище


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