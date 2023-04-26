Генпрокурор – о капитальном ремонте: "Обманутыми и разочарованными оставлены 1,5 млн человек"

В 2022 году в 16 тыс. жилых зданий, где было необходимо провести капитальный ремонт, он так и не случился. "Обманутыми и разочарованными оставлены 1,5 млн человек", - сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.

Он раскритиковал регионы за нереальные программы капремонта. "Региональные программы капитального ремонта часто оторваны от реальности. Об этом проинформированы президент и председатель правительства", - заявил глава ведомства.

"В 2022 году совокупный размер неиспользованных денег, собранных (на капремонт) с граждан, составил 100 миллиардов рублей. Очевиден нерациональный подход к формированию региональных программ капитального ремонта <…> Решением проблемы здесь может стать передача полномочий по открытию лицевых счетов регоператоров Федеральному казначейству с целью дополнительного контроля за расходованием денежных средств и управлением временно свободными финансами", - считает генеральный прокурор.

Между тем, по данным ОНФ, около трети домов старой постройки в каждом субъекте России могут находиться в аварийном состоянии из-за отложенного капремонта. Только за неделю общественники выявили 114 находящихся под угрозой строений почти в половине регионов РФ.