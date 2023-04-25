25 Апреля 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

В Югре мигрантов могут обязать прививаться от кори и дифтерии

В Югре могут ввести обязательную вакцинацию мигрантов от кори и дифтерии, сообщает "СТВ". Инициативу поддержали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что практически все случаи заболевания завезены на территорию автономного округа гражданами иностранных государств. Руководитель окружного Роспотребнадзора Майя Соловьева отмечает, что главная сложность обязательной вакцинации - отследить поток мигрантов, приезжающих наземным транспортом. Сейчас Роспотребнадзор контролирует только международные авиарейсы.

По данным издания, в Югре был зафиксирован только один случай кори. При этом российские эпидемиологи уже на протяжении нескольких недель отмечают вспышку кори. Заболевание зарегистрировано в 44 регионах страны. В Роспотребнадзоре связывают это со снижением охвата вакцинации и притоком мигрантов.

Медики напоминают: ставить прививки необходимо и детям, и взрослым старше 36 лет, которые уже вакцинировались от кори в детстве.

Теги: мигранты, прививка, корь, дифтерия


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