В Югре мигрантов могут обязать прививаться от кори и дифтерии

В Югре могут ввести обязательную вакцинацию мигрантов от кори и дифтерии, сообщает "СТВ". Инициативу поддержали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что практически все случаи заболевания завезены на территорию автономного округа гражданами иностранных государств. Руководитель окружного Роспотребнадзора Майя Соловьева отмечает, что главная сложность обязательной вакцинации - отследить поток мигрантов, приезжающих наземным транспортом. Сейчас Роспотребнадзор контролирует только международные авиарейсы.

По данным издания, в Югре был зафиксирован только один случай кори. При этом российские эпидемиологи уже на протяжении нескольких недель отмечают вспышку кори. Заболевание зарегистрировано в 44 регионах страны. В Роспотребнадзоре связывают это со снижением охвата вакцинации и притоком мигрантов.

Медики напоминают: ставить прививки необходимо и детям, и взрослым старше 36 лет, которые уже вакцинировались от кори в детстве.