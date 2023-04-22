В Белгороде уничтожен снаряд, найденный возле пострадавшего из-за взрыва боеприпаса доме

В Белгороде уничтожили снаряд, найденный возле дома, где произошел взрыв боеприпаса.

Об уничтожении сообщил в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, приложив к посту видео.

Ранее Гладков сообщил о том, что возле дома, где произошел взрыв боеприпаса, найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперштаб решил эвакуировать 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м, это более 3 тыс. жителей.