21 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

На мэра Горловки предотвращено покушение

ФСБ предотвратила подготовленное СБУ покушение на мэра Горловки Ивана Приходько.

Как отметил мэр, это уже третья попытка покушения на него. Все три локализовали спецслужбы, за что он им очень благодарен.

Преступник - завербованный департаментом контрразведки СБУ Артем Пызин, который вел наблюдение за Приходько. Взрывное устройство должно было сдетонировать в одном из городских кафе. При подготовке к теракту он погиб. Преступник также должен был собирать информацию о дислокации и перемещениях ВС РФ на территории Горловки и Енакиево.

"Следуя инструкциям СБУ, Пызин в одном из заброшенных зданий попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках", — сообщили в УФСБ по ДНР.

Идет розыск всех участников и организаторов готовившегося покушения.

Теги: покушение, ДНР, Горловка


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