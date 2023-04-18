18 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

На Кубани вспышка кори – 29 заболевших

В Краснодарском крае вспышка кори. Восемь случаев выявлено в Краснодаре, столько же в Сочи, в Анапе еще шесть заболевших, передает ТАСС со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.

В головном офисе Роспотребнадзора заверяют, что ситуация с корью в стране контролируемая, хотя есть регионы, где уровень заболеваемости вырос, там проводится вакцинация. Поскольку вакцинация от кори является добровольной, множество антипрививочников сейчас отказываются от нее.

Теги: корь, вспышка, вакцинация, антипрививочники



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