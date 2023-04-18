На Кубани вспышка кори – 29 заболевших

В Краснодарском крае вспышка кори. Восемь случаев выявлено в Краснодаре, столько же в Сочи, в Анапе еще шесть заболевших, передает ТАСС со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.

В головном офисе Роспотребнадзора заверяют, что ситуация с корью в стране контролируемая, хотя есть регионы, где уровень заболеваемости вырос, там проводится вакцинация. Поскольку вакцинация от кори является добровольной, множество антипрививочников сейчас отказываются от нее.