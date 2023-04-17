17 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: fdlx.com

За год "утекло" более 660 млн записей с персональными данными россиян

За 2022 год в России количество "утекших" записей персональных данных и платежной информации выросло в 2,67 раза по сравнению с годом ранее.

Речь идет о 667 млн записей, следует из данных исследования ГК InfoWatch "Россия: утечки информации ограниченного доступа в 2022". По словам экспертов, число скомпрометированных записей в прошлом году более чем в 4,5 раза превысило население РФ. Каждая утечка в 2022 году по объему выросла на треть по сравнению с 2021 годом и содержала около 940 тыс. записей.

В Group-IB заявили, что объем скомпрометированной в прошлом году персональной информации был выше оценок InfoWatch больше чем в два раза, а количество утекших записей в 2022 году в десять раз превысило население России: строчки включают имена клиентов, их телефоны, адреса, даты рождения, а в некоторых можно найти хеш-пароли, паспортные данные, подробности заказов и другую чувствительную информацию.

Больше всего объявлений было обнаружено на форумах и в Telegram, сообщает РБК.

Ранее кабмин России одобрил концепцию проекта закона, предусматривающего уголовную ответственность за незаконный оборот краденых персональных данных (ПД).

Теги: персональные данные, россияне, утечка



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Ранее 07.02.2023 03:03 Мск Госдума готовит уголовное наказание для виновников утечек персональных данных
Ранее 03.02.2023 11:18 Мск В СПЧ предложили считать утечку данных основанием замены паспорта


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