За год "утекло" более 660 млн записей с персональными данными россиян

За 2022 год в России количество "утекших" записей персональных данных и платежной информации выросло в 2,67 раза по сравнению с годом ранее.

Речь идет о 667 млн записей, следует из данных исследования ГК InfoWatch "Россия: утечки информации ограниченного доступа в 2022". По словам экспертов, число скомпрометированных записей в прошлом году более чем в 4,5 раза превысило население РФ. Каждая утечка в 2022 году по объему выросла на треть по сравнению с 2021 годом и содержала около 940 тыс. записей.

В Group-IB заявили, что объем скомпрометированной в прошлом году персональной информации был выше оценок InfoWatch больше чем в два раза, а количество утекших записей в 2022 году в десять раз превысило население России: строчки включают имена клиентов, их телефоны, адреса, даты рождения, а в некоторых можно найти хеш-пароли, паспортные данные, подробности заказов и другую чувствительную информацию.

Больше всего объявлений было обнаружено на форумах и в Telegram, сообщает РБК.

Ранее кабмин России одобрил концепцию проекта закона, предусматривающего уголовную ответственность за незаконный оборот краденых персональных данных (ПД).