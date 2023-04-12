12 Апреля 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Леонард Насибуллин

Урай превращается в большую свалку мусора после закрытия мусорного полигона

Город Урай превращается в большую свалку мусора после закрытия мусорного полигона. Как сообщил Накануне.RU депутат города Леонард Насибуллин, на территории карьера в районе СОНТ "Орбита" около микрорайона "Южный" образовалась стихийная свалка.

Причиной закрытия полиона стало то, что он попадает в приаэродромную зону - находится в 15 километрах от урайского аэропорта. Сейчас бытовые отходы вывозят в Междуреченский, находящийся в 120 километрах от Урая, крупногабаритный и строительный мусор вывозят в поселок Мортка, в 130 километрах от Урая. Вывоз мусора значительно подорожал.

Мусорная свалка в Урае(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

Стихийно образовавшаяся свалка, по словам депутата, находится еще ближе к аэродрому - около пяти километров. Парламентарий уверен, что городу грозит экологическая катастрофа. Депутат обратился с заявлением в прокуратуру с просьбой проверить действия главы Урая Тимура Закирзянова и начальника Кондинского отдела Природнадзора - Югры Ларисы Матыгиной.

"Заезд к карьеру необходимо перекрыть и наказать Закирзянова и Матыгину за халатность вплоть до возбуждения уголовного дела", - говорится в документе.

мусорная свалка в Урае(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

"Бездействие и халатность чиновников города Урай и Природнадзора ХМАО -Югры привели к огромным проблемам с вывозом мусора, которые будут преследовать наш город на протяжении многих лет. Жители города справедливо возмущаются, что теперь прилегающая к городу территория скоро превратится в огромную несанкционированную свалку", - считает депутат.

В качестве решения проблемы парламентарии Урая предлагают строительство небольшого мусоросжигающего завода. Однако этот вопрос еще находится в стадии обсуждения.

Теги: мусорный полигон, Урай, свалка



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