Рустэм Марданов уходит с должности главы уральского Центробанка

Глава уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов идет на повышение. Как сообщает пресс-служба Центробанка, он покидает свой пост и переходит на должность руководителя ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

"Новым руководителем Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу с 1 мая 2023 года назначен Рустэм Марданов, который в настоящее время возглавляет Уральское главное управление Банка России. До этого момента исполнять обязанности начальника ГУ Банка России по ЦФО будет Ильшат Янгиров", - говорится в сообщении.

Должность главы ГУ Банка по ЦФО освободилась в связи с выходом на пенсию Надежды Ивановой, которая покинет свой пост 16 апреля.