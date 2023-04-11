11 Апреля 2023
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Политика
Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Главы Башкортосотана

Рустэм Марданов уходит с должности главы уральского Центробанка

Глава уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов идет на повышение. Как сообщает пресс-служба Центробанка, он покидает свой пост и переходит на должность руководителя ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

"Новым руководителем Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу с 1 мая 2023 года назначен Рустэм Марданов, который в настоящее время возглавляет Уральское главное управление Банка России. До этого момента исполнять обязанности начальника ГУ Банка России по ЦФО будет Ильшат Янгиров", - говорится в сообщении.

Должность главы ГУ Банка по ЦФО освободилась в связи с выходом на пенсию Надежды Ивановой, которая покинет свой пост 16 апреля.

Теги: Рустэм Марданов, увольнение, повышение, Центробанк, ЦБ



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