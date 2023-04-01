01 Апреля 2023
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми НИИ оштрафован за некачественное исполнение госконтракта

Министерство промышленности и торговли России взыскало с АО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" деньги в качестве оплаты штрафа за некачественное исполнение госконтракта. Решение принял Арбитражный суд Пермского края.

Как следует из документов суда, между заявителем и НИИПМ в 2017 г. был заключен госконтракт на выполнение опытно-конструкторской работы, получившей шифр "Риф". Суть работы не раскрыта. Цена контракта – 160 млн руб., институт должен был привлечь 124,8 млн руб. и сдать работу в 2021 г. Акт сдачи-приемки ОКР был подписан 16 сентября позапрошлого года, пишет "Ъ-Прикамье". Прокурорская проверка показала, что НИИПМ не привлек столько внебюджетных денег, сколько следовало по контракту. Кроме того, он не оплатил работы двух субподрядчиков (1,1 млн руб.). Контракт был исполнен ненадлежащим образом. Надзорный орган направил материалы проверки в Минпромторг.

Министерство обратилось в суд с требованием взыскать с института 800 тыс. руб., то есть 0,5% от общей суммы контракта. Ответчик требования не признал, настаивая на пропуске срока исковой давности. Суд согласился с позицией заявителя, что о нарушениях он узнал только в 2021 г. из справки Генпрокуратуры, снизив начисленные истцом штрафные санкции до 200 тыс. руб.

Теги: Арбитражный суд Пермского края, Научно-исследовательский институт полимерных материалов



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