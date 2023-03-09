09 Марта 2023
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: Накануне.RU

В Полтаве решили переименовать 99 улиц, названия которых связаны с РФ

99 улиц Полтавы, носящих названия, связанные с Россией, будут переименованы. К такому решению пришел Исполнительный комитет горсовета, сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинское издание "Общественное".

Перечень улиц и предложений уже определен. По словам замдиректора коммунальной организации "Институт развития города" Алексея Довгаля, изменения больше касаются коммунистических символов: пер. В свою очередь зампредседателя рабочей группы по переименованию улиц в Полтавской общине Леонид Булава пояснил, что переименовывать собираются улицы и переулки, названные в честь российских или советских военных деятелей, героев войны, политиков или событий.

Голосование пройдет на электронной платформе с 15 по 29 марта.

Теги: Полтава, название, улица



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