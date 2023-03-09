Ушел из жизни чемпион Олимпиады в гребле Павел Харин

6 марта в возрасте 95 лет скончался чемпион Олимпийских игры 1956 года в гребле на каноэ Павел Харин. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

"Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Отпевание пройдет 10 марта в Храме Св. Иова в Санкт-Петербурге, после чего бывшего спортсмена похоронят на Волковском православном кладбище.

Напомним, Павел Харин являлся четырехкратным чемпионом СССР 1956, а также 1958-1960 годов. В 1957 году он стал серебряным призером чемпионата Европы.