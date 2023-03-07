07 Марта 2023
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Общество Белгородская область
Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области

Белгородский губернатор обратился в военную прокуратуру из-за видеообращения мобилизованных из региона

Белгородский губернатор заявил, что вышел на связь с мобилизованными из региона, которые пожаловались на отправку на фронт без надлежащей подготовки. По словам Вячеслава Гладкова, речь идет о подразделении, проходящем службу в ДНР.

"Пошла большая волна вопросов у жен и матерей. Сразу поясню, что мужчины были призваны в рамках частичной мобилизации и прошли военную подготовку. Приезжал к ребятам в Курск еще во время их слаживания. Сегодня вместе с военным прокурором 56 военной прокуратуры гарнизона встретились с их родственниками. Постарались успокоить. Все необходимые запросы в Министерство обороны РФ и в военную прокуратуру сделаны", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

Он пообещал, что уже 7 марта вечером отправит своего представителя к мобилизованным белгородцам. "Всей информацией будем оперативно делиться со всеми родственниками. По возможности организуем сеанс связи", - добавил Гладков.

Теги: вячеслав гладков, мобилизованные, белгородская область, фронт



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