Белгородский губернатор обратился в военную прокуратуру из-за видеообращения мобилизованных из региона

Белгородский губернатор заявил, что вышел на связь с мобилизованными из региона, которые пожаловались на отправку на фронт без надлежащей подготовки. По словам Вячеслава Гладкова, речь идет о подразделении, проходящем службу в ДНР.

"Пошла большая волна вопросов у жен и матерей. Сразу поясню, что мужчины были призваны в рамках частичной мобилизации и прошли военную подготовку. Приезжал к ребятам в Курск еще во время их слаживания. Сегодня вместе с военным прокурором 56 военной прокуратуры гарнизона встретились с их родственниками. Постарались успокоить. Все необходимые запросы в Министерство обороны РФ и в военную прокуратуру сделаны", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

Он пообещал, что уже 7 марта вечером отправит своего представителя к мобилизованным белгородцам. "Всей информацией будем оперативно делиться со всеми родственниками. По возможности организуем сеанс связи", - добавил Гладков.