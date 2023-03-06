Махонин показал Мацуеву здание краевой музыкальной школы

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале рассказал о том, как он в компании пианиста Дениса Мацуева прогулялся по зданию будущей краевой музыкальной школы. Строители, сообщил губернатор, уже приступают к внутренней отделке, а министерство культуры разрабатывает концепцию школы и образовательные программы, занимается подбором преподавателей и лучших музыкальных инструментов.

"Подобных учреждений на всю страну всего девять. В Перми будет десятое. Помимо классов для учёбы в школе разместятся большой концертный зал, студия звукозаписи, амфитеатр, репетиционные залы, помещения для хора и оркестра, интернат на 100 мест, просторный двор со своим стадионом. Пермский край богат талантами, у нас свыше 30 тыс. ребят занимаются музыкой, побеждают во всероссийских и международных конкурсах. Краевая школа строится именно для них", - написал Махонин.

Особенная гордость региона – участники и победители конкурса "Новые имена", отметил губернатор.

"Вместе с маэстро наградили стипендиатов этого года. Также с радостью вручил Денису Леонидовичу медаль, учрежденную к 300-летию Перми", - написал Махонин.