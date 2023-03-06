06 Марта 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Ишиме осудили сотрудника "Тюменьэнерго" за смерть ребенка в трансформаторной будке

За смерть ребенка от удара тока в трансформаторной подстанции в Ишиме осужден начальник Ишимского РЭС Ишимского ТПО филиала "Тюменьэнерго" – "Тюменские распределительные сети", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла вечером, 22 июля 2019 года. Ребенок зашел в трансформаторную будку на ул. Челюскинцев. Там он получил смертельный удар током. Второй гулявший там же ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Суд установил, что представитель собственника трансформаторной подстанции обращался к подсудимому с просьбой отключить ее от электрической сети, из-за того, что трансформаторная подстанция находилась в аварийном состоянии. Однако осмотрев объект, подсудимый не стал принимать мер по отключению подстанции от электросетевого комплекса и электричество продолжало поступать, несмотря на отсутствие договора энергоснабжения с потребителем.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обслуживанием и эксплуатацией объектов электроэнергетики, сроком на два года.

Теги: трансформаторная будка, ток, смерть



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