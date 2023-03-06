В Миассе назначили конкурс на пост главы города

В Миассе депутаты приняли решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на пост главы города.

"Имя нового градоначальника станет известно 11 мая, когда завершится рассмотрение кандидатур. Документы от претендентов на должность будут приниматься в здании администрации округа ежедневно, включая выходные дни, с 13 по 24 марта", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского собрания депутатов.

15 февраля глава Миасса Григорий Тонких подал в отставку. Он сообщил, что планирует сосредоточиться на другом направлении работы. 3 марта депутаты большинством голосов приняли отставку Тонких. Однако парламентарии не смогли избрать и.о. главы города. Кандидатуры Дмитрия Проскурина и Сергея Сесюнина не набрали необходимого числа голосов. Заседание перенесли на 6 марта. Сегодня исполняющим обязанности главы Миасса избран председатель городского собрания депутатов Дмитрий Проскурин.