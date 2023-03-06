В Миассе выбрали и.о. главы города

Исполняющим обязанности главы Миасса избран председатель городского собрания депутатов Дмитрий Проскурин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента, Проскурин будет исполнять обязанности главы города до назначения нового мэра по итогам конкурса. Обязанности председателя собрания, согласно Уставу округа, будет исполнять его первый заместитель Сергей Сесюнин.

15 февраля глава Миасса Григорий Тонких подал в отставку. Он сообщил, что планирует сосредоточиться на другом направлении работы. 3 марта депутаты большинством голосов приняли отставку Тонких. Однако парламентарии не смогли избрать и.о. главы города. Кандидатуры Дмитрия Проскурина и Сергея Сесюнина не набрали необходимого числа голосов. Заседание перенесли на 6 марта.