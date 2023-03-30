В Урае участнику СВО отказали в окружной выплате из-за того, что он воевал в полку Кадырова

Участник специальной военной операции из Урая получил отказ в региональной социальной выплате в размере 250 тыс. руб.

Как сообщил Накануне.RU депутат гордумы Урая Леонард Насибуллин, причиной отказа в предоставлении выплаты послужило то, что он заключил контракт на прохождение военной службы с Минобороны РФ не через Военный комиссариат Югры, а по собственной инициативе и проходил военную службу в полку "Ахмат" имени Кадырова в Чечне. Во время службы контрактник получил ранение. Сейчас он восстанавливает здоровье, а после планирует снова вернуться на фронт.

Для того, чтобы устранить социальную несправедливость и уравнять военнослужащих в правах, городская дума Урая приняла проект обращения в окружной парламент, в котором просит внести изменение в постановление о выплатах. В частности, народные избранники предлагают выплачивать военным деньги независимо от направления тем или иным военным комиссариатом.

"Считаем, что указанным постановлением допущена дискриминация ряда участников специальной военной операции. Граждане, заключившие контракт на прохождение военной службы в полку "Ахмат" имени Кадырова в Чеченской Республике, шли в зону проведения СВО в числе первых, по зову сердца для защиты нашей Родины, а не ради материальных благ. Они герои, заслуживающие мер социальной поддержки на региональном уровне наряду со всеми другими участниками специальной военной операции", - говорится в проекте обращения.

Инициатором проекта обращения стал депутат Артем Бабенко. Во время заседания думы, коллегу активно поддержал депутат Евгений Ребякин и призвал весь депутатский корпус поддержать инициативу. Решение было принято единогласно, проект обращения направлен в думу округа.

Отметим, что депутаты Бабенко и Ребякин с первых дней занимают активную гражданскую позицию по поддержке мобилизованных и добровольцев из города Урай, призванных в зону проведения СВО. В феврале оба побывали в Донецкой Народной Республике доставив гуманитарную помощь и российский внедорожник "Нива" для военнослужащих.