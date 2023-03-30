30 Марта 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Леонард Насибуллин

В Урае участнику СВО отказали в окружной выплате из-за того, что он воевал в полку Кадырова

Участник специальной военной операции из Урая получил отказ в региональной социальной выплате в размере 250 тыс. руб.

Как сообщил Накануне.RU депутат гордумы Урая Леонард Насибуллин, причиной отказа в предоставлении выплаты послужило то, что он заключил контракт на прохождение военной службы с Минобороны РФ не через Военный комиссариат Югры, а по собственной инициативе и проходил военную службу в полку "Ахмат" имени Кадырова в Чечне. Во время службы контрактник получил ранение. Сейчас он восстанавливает здоровье, а после планирует снова вернуться на фронт.

Для того, чтобы устранить социальную несправедливость и уравнять военнослужащих в правах, городская дума Урая приняла проект обращения в окружной парламент, в котором просит внести изменение в постановление о выплатах. В частности, народные избранники предлагают выплачивать военным деньги независимо от направления тем или иным военным комиссариатом.

Заседание Урайской городской думы(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

"Считаем, что указанным постановлением допущена дискриминация ряда участников специальной военной операции. Граждане, заключившие контракт на прохождение военной службы в полку "Ахмат" имени Кадырова в Чеченской Республике, шли в зону проведения СВО в числе первых, по зову сердца для защиты нашей Родины, а не ради материальных благ. Они герои, заслуживающие мер социальной поддержки на региональном уровне наряду со всеми другими участниками специальной военной операции", - говорится в проекте обращения.

(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

Инициатором проекта обращения стал депутат Артем Бабенко. Во время заседания думы, коллегу активно поддержал депутат Евгений Ребякин и призвал весь депутатский корпус поддержать инициативу. Решение было принято единогласно, проект обращения направлен в думу округа.

(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

Отметим, что депутаты Бабенко и Ребякин с первых дней занимают активную гражданскую позицию по поддержке мобилизованных и добровольцев из города Урай, призванных в зону проведения СВО. В феврале оба побывали в Донецкой Народной Республике доставив гуманитарную помощь и российский внедорожник "Нива" для военнослужащих.

Теги: выплата, спецоперация, контрактник, обращение в думу Югры



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