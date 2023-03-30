Всего 16% россиян высказались против работы в пятницу до обеда

Лишь 16% работающих россиян высказались против сокращения рабочей недели до 36 часов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Ранее в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сделать пятницу сокращенным днем - с работой до обеда. Большинство опрошенных - 77% - эту идею поддерживают.

В целом 75% респондентов сочли, что сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы. 13% считают, что не успеют выполнить свои задачи за 36 часов.

Также отмечается, что женщины чаще мужчин поддерживают инициативу сокращения рабочей недели: 80 и 75% соответственно.

В марте прошлого года замглавы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков выступил с предложением сократить рабочую неделю до 4 дней, так как это поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности.

Опрос сервиса Работа.ру показал, что 78% россиян положительно относятся к идее сокращения рабочих дней до четырех в неделю. Граждан просили ответить на вопрос: "Три выходных дня в неделю лучше двух?". И больше трех четвертей наших сограждан считают, что "три выходных – лучше".