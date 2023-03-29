В Югре общественники выбирают самый "мокрый город"

29 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Леонард Насибуллин

В Югре общественники выбирают самый "мокрый город"

В ХМАО активисты народного фронта проводят мониторинг "Лужи Югры", передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

В telegram-канале организации сообщается, что пока среди муниципалитетов, самым "мокрым" является город Нефтеюганск. Всего за сутки общественники получили почти 3,5 тыс. ответов от жителей девяти муниципалитетов. В лидерах также Сургут, Нижневартовск и Урай.

"Чаще всего люди, комментируя ситуацию с весенним подтоплением городов и поселков, отвечают: "каждый год одно и то же". Это говорит о том, что проблема системная: как бы не убеждали власти жителей, что ЖКХ работает хорошо, результат налицо. Значит, пришло время делать выводы и менять систему", — подчеркнул член регионального штаба НФ в Югре Евгений Печерица.

потоп в Урае(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

О ситуации в Урае корреспонденту Накануне.RU, рассказал депутат городской думы Леонард Насибуллин. Он сообщил, что город "затопило" из-за неубранного вовремя снега.

"Это результат бездействия и халатности городских чиновников. Выделенных 12 миллионов рублей на уборку и утилизацию снега просто не хватило, чтобы был порядок во дворах. А с 23 марта глава Тимур Закирзянов вообще не стал продлять договор на содержание и обслуживание снежного полигона с компанией ООО "Нефтедорстрой" и теперь снег с улиц никто не вывозит", - сообщил депутат, добавив, что направил депутатский запрос о проведении проверки в прокуратуру.

Потоп в Урае(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

По словам народного избранника, в прошлом году из управления ЖКХ города Урай уволилось 10 человек из 15 в штате.

Теги: самый мокрый город, ОНФ, потоп, вывоз снега



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети