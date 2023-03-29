В Югре общественники выбирают самый "мокрый город"

В ХМАО активисты народного фронта проводят мониторинг "Лужи Югры", передает корреспондент Накануне.RU.

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В telegram-канале организации сообщается, что пока среди муниципалитетов, самым "мокрым" является город Нефтеюганск. Всего за сутки общественники получили почти 3,5 тыс. ответов от жителей девяти муниципалитетов. В лидерах также Сургут, Нижневартовск и Урай.

"Чаще всего люди, комментируя ситуацию с весенним подтоплением городов и поселков, отвечают: "каждый год одно и то же". Это говорит о том, что проблема системная: как бы не убеждали власти жителей, что ЖКХ работает хорошо, результат налицо. Значит, пришло время делать выводы и менять систему", — подчеркнул член регионального штаба НФ в Югре Евгений Печерица.

О ситуации в Урае корреспонденту Накануне.RU, рассказал депутат городской думы Леонард Насибуллин. Он сообщил, что город "затопило" из-за неубранного вовремя снега.

"Это результат бездействия и халатности городских чиновников. Выделенных 12 миллионов рублей на уборку и утилизацию снега просто не хватило, чтобы был порядок во дворах. А с 23 марта глава Тимур Закирзянов вообще не стал продлять договор на содержание и обслуживание снежного полигона с компанией ООО "Нефтедорстрой" и теперь снег с улиц никто не вывозит", - сообщил депутат, добавив, что направил депутатский запрос о проведении проверки в прокуратуру.

По словам народного избранника, в прошлом году из управления ЖКХ города Урай уволилось 10 человек из 15 в штате.