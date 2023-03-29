29 Марта 2023
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Общество За рубежом
Фото: Reuters

Под Парижем работники мусоросжигательного завода устроили его блокаду

Работники мусоросжигательного завода в Исси-ле-Мулино под Парижем вновь протестуют из-за пенсионной реформы. Они блокировали въезд в здание и не дают машинам по сбору мусора заехать.

Мусорщики бастуют уже третью неделю. По данным мэрии Парижа, в очереди на вывоз находится около 7,5 тысячи тонн мусора, передает РИА Новости.

В понедельник из-за забастовки работников была остановлена работа крупнейшего во Франции нефтеперерабатывающего завода Гонфревиль-л'Орше.

Как сообщалось, забастовки в стране затронули практически все сектора экономики, включая энергетический: они проходят на АЭС, терминалах СПГ, нефтеперерабатывающих заводах. По всей Франции растет нехватка топлива на АЗС.

Теги: париж, забастовка, мусоросжигательный завод



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