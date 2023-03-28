29 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Отдых в Сочи стал дороже, чем в Дубае: 10 дней в "четырех звездах" обойдутся в 220 тысяч рублей

Отдых в Сочи грядущим летом станет дороже еще на 20-30%, прогнозируют участники рынка. Так, Альянс турагентств России оценивает среднюю стоимость 10-дневного отдыха на двоих в "четырех звездах" в формате "все включено" в 220 тыс. руб. Это дороже аналогичного варианта отдыха в Дубае, пишут "Известия".

Ценник в Краснодарском крае растет в связи с падением интереса россиян к отдыху в соседнем Крыму: транспортный вопрос и риски по безопасности привели к тому, что бронирование туров на полуостров упало на 50%.

Теги: сочи, отдых, цены, крым



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