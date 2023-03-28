В Челябинской области прокуратура проводит проверку о соблюдении трудовых прав работников Wildberries

В Челябинской области прокуратура после обращения работников Wildberries проводит проверку о соблюдении их трудовых прав.

"В целях восстановления прав и законных интересов граждане могут обратиться в органы прокуратуры по месту осуществления трудовой деятельности, изложив в обращении свои доводы и приложив соответствующие документы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 15 марта работники WB начали всероссийскую забастовку из-за новых штрафов в случае доставки в пункт не того или бракованного товара. Их стоимость вычитают из зарплат менеджеров. Представители ПВЗ добиваются отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. 16 марта Wildberries решил приостановить начисление штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов.

После этого в Челябинской области начал работать профсоюз сотрудников Wildberries. Организация будет представлять интересы работников, вести правозащитную работу, переговоры с компанией и обращаться в надзорные органы.