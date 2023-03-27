Во Франции из-за забастовки работников остановлена работа крупнейшего НПЗ

Работа крупнейшего во Франции нефтеперерабатывающего завода Гонфревиль-л'Орше остановлена из-за забастовки работников, выступающих против пенсионной реформы. Об этом сообщает Reuters.

Забастовки в стране затронули практически все сектора экономики, включая энергетический: они проходят на АЭС, терминалах СПГ, нефтеперерабатывающих заводах.

По всей Франции растет нехватка топлива на АЗС, пишет РИА Новости. Телеканал BFMTV сообщал, что снабжение керосином аэропортов в столичном регионе Иль-де-Франс становится критическим.

Антиправительственные протесты во Франции начались из-за принятия закона о повышении пенсионного возраста. На прошлой неделе, по данным профсоюза CGT, в акциях по всей стране участвовали 3,5 миллиона человек, что стало новым рекордом.