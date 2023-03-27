27 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бизнесмен Гайсин передаст свое имущество в пользу государства

Уральский бизнесмен Малик Гайсин, арестованный накануне, передаст свое имущество в пользу государства. К такому решению пришел Ленинский районный суд Екатеринбурга. Всего выдано 10 исполнительных листов.

Гражданское дело рассматривалось в рамках "споров, связанных с имущественными правами". Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев подал иск как к самому Гайсину, так и к фирмам с ним аффилированным. В их числе ООО Актай-М, КООО Вагран, ООО Корона Тэхет, ПАО Коммерческий банк Вятич, а также уральский завод электрических соединителей "Исеть".

Напомним, на днях уральского бизнесмена поместили под домашний арест, но уже по уголовному делу - ч.1 ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Под арестом бизнесмен пробудет до 13 мая. Предположительно, его завод электрических соединителей "Исеть" в Каменске-Уральском сорвал гособоронзаказ.

Теги: Гайсин, имущество, бизнесмен, суд



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