Вице-губернатор Челябинской области будет участвовать в конкурсе на пост главы Миасса

Документы для участия в конкурсе на пост главы Миасса подали вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук и начальник управления имущественных отношений администрации города Николай Булдыгин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского собрания депутатов.

Ранее документы подал гендиректор "Аргус групп М" Виктор Легенчук. Отметим, что завершается прием документов от претендентов на пост главы города.

Напомним, 15 февраля глава Миасса Григорий Тонких подал в отставку. Он сообщил, что планирует сосредоточиться на другом направлении работы. 3 марта депутаты большинством голосов приняли отставку Тонких. Однако парламентарии не смогли избрать и.о. главы города. Кандидатуры Дмитрия Проскурина и Сергея Сесюнина не набрали необходимого числа голосов. 6 марта исполняющим обязанности главы Миасса избран председатель городского собрания депутатов Дмитрий Проскурин.